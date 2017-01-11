台灣隊練球打游擊 球迷看不下去

經典賽台灣隊移師嘉義縣立棒球場練習。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕經典賽台灣隊因台體大主練習場地辦理比賽，最近南下雲林縣斗六與嘉義縣立棒球場練習，宛若游牧民族，不像是國家隊應有的待遇，連球迷都看不下去。

台灣隊原本在台中練習，卻因球場辦理成棒經典賽，只好另覓場地，但多數球場都被日本、韓國來台冬訓的球隊捷足先登了；以嘉義縣立棒球場為例，就被韓國仁川高中棒球隊借用，最後縣政府接獲棒協電話，才和韓方協商，挪出1月9、10日供台灣隊使用。

經典賽分區賽將於3月7日至9日在韓國首爾舉行，台灣隊除了組隊一波多折，多位旅外好手婉拒參加，連國內訓練場地也喬不攏，被迫在台中、雲林和嘉義等場地遊走，難免影響球員的訓練。

昨天到場關心台灣隊的陳姓球迷表示，雖然斗六、嘉義距離台中不遠，但球員舟車勞頓，練習成果恐怕會打折扣，希望棒協下次能慎重其事，不要再發生到處借場地，一個地方僅停留兩天的克難事件。