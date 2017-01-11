奧克蘭男網賽》2度搶7得手 盧彥勳逆轉俄漢

盧彥勳首戰驚險開胡，生涯5度挺進奧克蘭男網賽單打16強。 （資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕33歲的盧彥勳力抗病魔與高大勁敵，雖挨了16記愛司轟炸，但接連兩度搶7後來居上，最終以4：6、7：6（7：5）、7：6（11：9）大逆轉年僅20、身高198公分的俄國「重砲手」卡查諾夫，「寶島一哥」3盤大戰驚險開胡，生涯第5度挺進奧克蘭男網賽單打16強。

從印度清奈轉戰紐西蘭舟車勞頓，盧彥勳除了調整時差，還得對抗流感咳嗽，所幸大會醫生重新診斷開藥後狀況逐漸好轉，他也靠著豐富經驗與意志力扳回頹勢，「挾快制高」贏得辛苦勝利。「對方年輕氣盛，又擁有很好的發球，很高興自己堅持到最後。」「寶島一哥」表示，勝負關鍵就在第3盤再度搶7，「當時有沉住氣，逮到第2發空檔展開反撲，順勢拖垮對手節奏。」

本週世界排名61的盧彥勳，2014年曾在此殺進決賽，可惜屈居亞軍，如今他激戰逾兩個半小時喜開紅盤，得與美國第7種子強森角逐8強門票，這是雙方第4度於巡迴賽相逢，盧一哥挾著2勝1負領先優勢，包括3年前8強贏球。

莊佳容生日吞敗

此外，澳洲荷巴特女網賽，昨日滿32歲的莊佳容未能贏得生日賀禮，台灣老將與美國吉伯絲雙打首戰第3種子加拿大達布洛夫絲姬／中國楊釗煊，首度合作的「台美聯軍」熱機稍慢，0：6、5：7受挫，未能晉級。