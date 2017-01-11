台啤于煥亞 首獲單週MVP

于煥亞（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL上週移師桃園中原大學舉行，台啤單週全勝，先後擊敗金酒及富邦勇士，戰績11勝8敗，與龍頭達欣僅剩3.5場勝差；二年級生于煥亞上週場均攻下18分、4助攻，成為球隊贏球功臣，獲媒體一致肯定，生涯首度摘下單週最佳球員。

于煥亞的外婆家正好在球場附近，中原大學成為他職業生涯的福地，上週于煥亞寫下生涯單場最高21分，媽媽首次進場看他打球，昨又獲得首座單週MVP，讓阿亞直呼，「有很多美好的第一次，獲選真的又驚又喜。」

本季在主控蔣淯安受傷、劉錚轉戰CBA後，于煥亞扛起台啤後場指揮官的任務，場均貢獻9.8分、2.8助攻與2.7籃板，各項數據皆有明顯成長，成為本季最佳進步獎的大熱門。

過去多擔任得分後衛的于煥亞，本季在總教練閻家驊的建議下，逐漸轉型為控球後衛，閻總表示，「于煥亞有穩定的外線，只要在傳球和組織上再多下苦功，未來幾年必定能成為國家隊班底。」