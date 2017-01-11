WSBL》王維琳轟26分 送台電4連敗

國泰鄭伊秀（中）跳投得分。 （記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕中華電信和台電本季二度交手，電信中鋒王維琳本季首度先發就轟下生涯新高26分，助電信開賽即一路領先至終場，率隊以73：63擊敗台電，勝率重返5成。

電信王維琳（右）上籃得分。 （記者林正堃攝）

電信當家中鋒黃湘婷右腳受傷高掛免戰牌，王維琳臨危受命擔任先發，繳出亮眼成績單，兩分球18投11中，命中率高達61％，還抓下5記籃板。王維琳表示，「賽前教練特別叮嚀我，要能頂替球隊中鋒的缺口，此役手感不錯，隊友也幫我製造很多機會。」

過去多擔任替補的王維琳，歷經5個賽季的磨練，逐漸找到定位，上場也不再怯場，她說，「今年在UBA成為大學姊，更懂得如何調適自我，希望能替球隊盡一點心力。」首節電信王維琳、劉嘉瑋聯手出擊，開賽拉出12：4攻勢向台電下馬威；次節至第3節中段再打出一波18：2的瘋狂攻勢，台電無力反撲，苦吞開季4連敗。

國泰大勝台元 並列龍頭

前役遭台元逆轉的國泰，昨記取教訓，全場專注應戰，儘管3節打完已領先達雙位數，末節仍用12：2的攻勢，徹底轟垮台元士氣。國泰全隊11人有分數進帳，替補鄭伊秀攻下全隊最高16分，助國泰以80：60大勝台元，雙方戰績3勝1敗，並列龍頭。