前蛇教頭吉布森 進大學美式足球名人堂

前響尾蛇總教練吉布森入選大學美式足球名人堂。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟不少球員不只會打棒球，前響尾蛇總教練吉布森雖沒進入棒球名人堂，卻入選大學美式足球名人堂。

大學美式足球名人堂昨公布10位新成員，包括分別率領印城小馬與丹佛野馬贏得超級盃的明星四分衛曼寧、兩度榮膺NFL年度MVP的明星跑鋒佛克、前亞利桑那紅雀四分衛萊恩哈特等人；最特別的是大學畢業後轉戰職棒的吉布森。

吉布森於1975-78年就讀密西根州大，是美式足球校隊當家接球員，不僅曾入選全美明星隊，還保有該校接球碼數紀錄，大學時期只打過一年棒球，僅出賽48場，就繳出令人驚豔的打擊3成90、全壘打16發、打點52分成績；畢業後在MLB、NFL選秀會各被底特律老虎、亞利桑那紅雀指名，最後選擇棒球。

吉布森在大聯盟17個球季，累計打擊率2成68、全壘打255發，打點870分、盜壘284次，獲選1984年美聯冠軍賽MVP、1988年國聯年度MVP（史上唯一沒入選過明星賽卻獲獎者）；2011年率領響尾蛇奪回國聯西區冠軍，獲選該年國聯最佳總教練，是史上生涯拿過年度MVP與最佳總教練的第4人。

吉布森於2001年首次取得棒球名人堂票選資格，得票率僅2.5％，未達5％門檻，隔年起不再保有票選資格。這次能入選大學美式足球名人堂，他在聲明中強調，能獲得這個令人難以置信的榮譽，覺得既意外又幸運，感謝支持他的家人、朋友、隊友與教練。