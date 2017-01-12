NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人

哈登（右）連2場締造40分的大三元，史上第4人。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕火箭昨天面對黃蜂，終場前2分26秒花光18分領先，「大鬍子」哈登挺身而出扮演球隊救世主，關鍵上籃建功，連兩場40分大三元達陣，助隊終場以121：114擺脫黃蜂追逐，笑納九連勝。

加入喬丹傳奇行列

哈登此役轟下40分、15籃板與10助攻，連兩場完成40分大三元，加入「飛人」喬丹、「手槍皮特」馬拉維奇與魏斯布魯克行列，成為聯盟第四人。

根據ESPN紀錄統計，哈登單一球季締造兩次以上40分、15籃板與10助攻紀錄，是繼1964-65年球季「大O」羅伯森後，52年來第一人，至於單季累積3次40分大三元，哈登是繼喬丹、魏斯布魯克後，過去30個球季以來第三人。

看到哈登神乎其技的表現，黃蜂隊威廉斯瞠目結舌，他表示，「字典已經找不到任何更好的字眼來形容哈登，他真的是在寫歷史。」至於大三元背後的意義，哈登表示，只要他打得很無私，幫助球隊贏球，這就是他盼望的，不會特別去想大三元的事，最重要的是多拿幾場勝利。

哈登昨天累計本季第11次大三元、生涯第20次，大鬍子本季完成大三元的比賽，火箭僅輸過一次。火箭昨領到九連勝後，戰績31勝9負，名列西部第三，落後第二的馬刺0.5場勝差，西部龍頭則是33勝6負的勇士隊。