NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄

取自NBA on TNT網站

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網昨役面對老鷹，面子、裡子皆輸，終場以97：117不敵對手，紐約郵報形容，「魔獸」豪爾德不只玩弄場上球員，連坐在板凳的林書豪也慘遭毒手。

豪爾德昨貢獻14分、16籃板，球隊從頭領先到尾，他則大開林書豪玩笑，發邊線球時，他走到籃網隊板凳區附近，看到林書豪上前攀談要跟他握手，魔獸也靠上前去，卻突然把伸出去的手抽回去，轉身回到球場，留下林書豪苦笑的身影，這段影片被放到轉播單位推特，受到台、美網友關注。

賽後豪爾德解釋，他只是跟林書豪鬧著玩，開心地打球才是享受比賽。

籃網隊總教練亞特金森過去是老鷹隊助理教練，曾在總教練布登侯澤底下待過四年，此役為兩隊本季首度交手，亞特金森表示，希望球隊能打得更有競爭性，對方水準明顯不同，球隊還有努力空間。

布登侯澤表示，可以感受到亞特金森的努力，然而過程並不容易，他很在乎這位昔日好戰友，希望籃網接下來能取得更多勝利。

籃網隊2017年尚未開胡，近期苦吞七連敗，老鷹昨則笑納七連勝，籃網隊目前戰績8勝29負，位居聯盟爐主，是目前唯一低於10勝隊伍，七六人日前從籃網身上摘下第10勝。