NBA》勇士四缺一 柯瑞挺身滅火

柯瑞（左）得到24分，繳出準大三元成績，勇士33勝到手。 （美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊核心球員昨天四缺一，K.湯普森掛病號，柯瑞扛起一哥責任，攻下24分、9助攻與8籃板，繳出準大三元演出，搭配杜蘭特28分，末節總算擺脫熱火糾纏，終場以107：95贏球，收下本季第33勝，戰績仍獨占鰲頭。

K.湯普森因前兩場身體不適硬撐，昨天缺陣，總教練柯爾表示，湯普森感覺累壞了，他不排除接下來輪休其他球員，但他無法預測何時、哪位球員。贏球不全然是好消息，少了湯普森，柯爾認為，他們後場陣容看來有點薄弱，這一點他們會去思考、檢討；菜鳥麥考昨頂替湯普森，生涯首度先發，留下3分、3籃板數據。

東部龍頭騎士則迎來新成員、昔日老鷹射手柯佛，戰力尚未完全發揮，騎士昨以92：100不敵爵士，柯佛首披騎士戰袍，5投1中，僅2分進帳。

柯佛表示，身邊多了比他更優秀的球員，他感覺也將逐漸追上他們；騎士一哥詹姆斯則給予柯佛建言，「融入球隊最快的方法就是放膽地投籃，只要球傳到你手上，儘管出手。」