HBL》南湖教練談心 林梓峰飆37分奪首勝

南湖高中林梓峰（左）切入上籃。

（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕昨日早晨先到下榻飯店旁的河堤談心，南湖高中成功走出前役不敵高苑工商的陰霾，靠著「雙林」林梓峰砍生涯新高37分、林仕軒挹注21分，以91：81擊退后綜高中於複賽開胡。

南湖首日複賽賽事被安排在最後一場出賽，教練王灝宇能體會子弟兵的辛勞，便取消早上6點的投籃練習，改邀大家一同遊河談心，欲藉由溝通幫助球員忘記首戰失利的事情，王灝宇笑說：「能贏球代表談心應該還是有點效果。」

不過，王灝宇認為這2場球隊表現與原本預期有段落差，在於去年12月19日隊史首度進行國外移地訓練，共在中國打了7場比賽，累積許多實戰經驗，但中國球風偏慢，似乎稍微影響後衛節奏，難以施展南湖的快速球風，未來若有機會再次出國移訓，可能會改前往日本或南韓。

林梓峰繳出生涯代表作，率隊贏得複賽首勝，他天性更是樂觀，面對首戰失利並不灰心，還笑說：「反正複賽有很多場要打，等於我們有多次贏球機會，接下來把握住就好了。」

上一屆有「雙核心」簡廷兆與周桂羽頂著，林梓峰甘於扮演配角，如今期許自己與隊長林仕軒共同肩負起進攻重任，因為學長就是要跳出來帶領學弟，朝8強目標前進。