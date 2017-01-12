球隊找「外」援》中信借重鈴木尚廣? 攏是謠言！

統一獅新聘打擊教練史普曼（左，Bill Springman）。（統一獅隊提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕今年中職各隊都找洋教練助陣，改走美式風格的中信傳出邀請前巨人球星鈴木尚廣擔任春訓客座教練，但領隊楊培宏昨說：「我們沒接觸，目前也無此規劃。」

Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲（Todd Betts）。 （桃猿隊提供）

《日刊體育》報導，去年退休的巨人快腿鈴木尚廣，預定2月下旬來台約1個月，展開引退後首次執教工作，到中信指導外野守備與跑壘，但楊培宏否認：「傳聞中的事不知如何評論。」他倒表示，目前正接觸1位外籍客座投捕教練，只是合約未定。

「春天哥」抵台 今開始「馴獅」

獅隊昨也公布外籍教練，被暱稱「春天哥」的打擊教練史普曼（Bill Springman）昨抵台，今天投入春訓。史普曼曾在雙城小聯盟體系執教，皇家2015年稱霸世界大賽也有他的貢獻，擔任資深打擊顧問。他說：「第一次來到亞洲，迫不及待跟選手認識、助球隊奪冠。」

猿找前La new熊洋砲貝茲

猿隊找回前La new熊洋砲貝茲出任客座打擊教練，為期2個月。43歲的貝茲有多年美職資歷，2003年也曾效力日職養樂多、2006年加盟La new，出色的打擊串起「暴力熊」打線，但僅出賽49場即因舊傷復發離隊。貝茲在中職留下3成43打擊率、37分打點。