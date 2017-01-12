大聯盟春訓開跑 4台將參加

陳偉殷（左2）和前中日龍隊友吉見一起（左1）練球，透露兩人的體重竟然一模一樣。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨大聯盟公布30支球隊春訓開訓日期，今年已確定有4名台將參加，其中旅美左投陳偉殷效力的馬林魚，投捕報到日為台灣時間2月15日，18日則為全員報到日。

去年球季殷仔因傷缺陣近2個月，繳出5勝5敗、防禦率4.96的慘淡成績，表現並不理想，日前他選擇辭退經典賽，希望能完整投入春訓，備戰新球季。

殷仔計畫21日返美

殷仔預定21日搭機赴美，計畫開訓前就會進牛棚練投。

除了殷仔，今年還有3名台將受邀參加大聯盟春訓，分別是洛磯投手李振昌、光芒投手胡智為、海盜捕手張進德，投捕報到日同樣都是2月15日，其中胡智為和張進德都是首次獲邀參加大聯盟春訓。

另外，日前返美的王建民，目前仍在等待新東家，建仔將到德州棒球學校佛州分校展開訓練。為了好好準備新球季，他有可能婉拒經典賽台灣隊徵召。