建仔婉拒經典賽 旅日3投扛主力

王建民已確定不參加經典賽，台灣隊今年可能完全沒有旅美球員。

（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊總教練郭泰源打算等到最後的王建民，已確定不參賽，今年經典賽台灣隊可能完全沒有旅美球員。

王建民1月2日返美前曾表示，是否打經典賽還要和郭總討論，郭總昨透露，建仔前天傳簡訊給他，告知不參加經典賽的決定。經紀公司隨後也向棒協傳達了這個訊息。

在王建民之前陳偉殷已決定不參加經典賽，光芒胡智為、釀酒人王維中和小熊曾仁和等旅美投手，為了準備春訓也決定退出。而還在50人名單的印地安人張育成、朱立人、陳品學和江少慶，只有陳品學去年底短暫參加集訓，郭泰源無法掌握他們狀況，已決定放棄。

郭泰源表示，還有可能選進台灣隊的旅美球員只剩海盜隊捕手張進德，他打過世界12強棒球賽，和台灣隊選手搭配過，教練團對他也較了解，不過，他獲邀參加大聯盟春訓，能否打經典賽要看春訓結果。

郭俊麟（資料照）

郭俊麟參加澳洲移訓

旅日球員方面，日前西武同意郭俊麟全程跟著台灣隊，確定參加2月4日起的澳洲移訓，羅德雖然也同意陳冠宇跟著台灣隊，但他將於1月23日返回日本，準備參加羅德春訓，傾向不前往澳洲。

陳冠宇表示，去年沒有投好，今年再沒有表現，以一個外籍球員的身分，可能就很危險，希望能在春訓好好表現，給教練團留下好印象。他的想法是先參加2月1日開始的羅德春訓，包括和桃猿的交流賽，再回台參加2月19日起和世大運培訓隊及古巴隊的熱身賽。

陳冠宇（資料照）

宋家豪（資料照）

陳冠宇、宋家豪留隊春訓

樂天隊宋家豪雖然還是育成選手身分，但去年在二軍投球表現不錯，日前球隊告訴他，今年有進入一軍先發輪值的機會，他已決定全力準備春訓，確定不會參加澳洲移訓。