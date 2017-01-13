經典賽》徵召旅美球星不順 台日投手史上最弱？
2017/01/13 06:00
前田健太（資料照，美聯社）
〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽台灣隊組隊不順，繼陳偉殷後王建民也確定無法參與，亞洲另兩支強權日本、南韓，同樣面臨旅美球員徵召不順窘境，日本隊上一屆王牌前田健太去年赴美發展，因備戰新球季，也確定無緣披國家隊戰袍。
秋信守（（資料照，美聯社）
上屆經典賽前田健太仍效力廣島，當時他身扛國家隊王牌，3場先發奪下2勝，合計投15局、防禦率僅0.60，拿下全明星投手獎。
前田健太不打經典賽
前田健太去年和道奇簽下8年長約，首年就繳出16勝11敗、防禦率3.48成績。從去年底起，道奇球團就曾表態不鼓勵前田、克蕭投入國家隊，如今為了不影響接下來春訓的調整，前田決定不打經典賽。
日本隊目前旅美球員僅外野手青木宣親確認參賽，投手上原浩治、達比修有都無法參加，以日職為主的投手群雖被自家媒體形容為「史上最弱」，但各隊強投一字排開，戰力也不容小覷，王牌投手則將是「二刀流」大谷翔平。
秋信守（（資料照，美聯社）
秋信守球團傾向不放人
南韓隊方面，旅美多年的秋信守去年因傷所困出賽僅48場，雖然個人表達強烈為國出征意願，但遊騎兵傾向不放人。姜正浩則因酒駕等場外麻煩被國家隊拒絕，目前唯一確定出賽的旅美球員，反倒是因涉賭被韓職禁賽才旅美的後援投手吳昇桓。
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