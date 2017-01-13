經典賽》洛克加入美國隊 克蕭恐不參賽

國民隊洛克。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕相較於亞洲球隊徵召不順，力拚經典賽首冠的美國隊星光熠熠，儘管塞揚強投薛哲因傷辭退、克蕭可能不參賽，但先發輪值確定會有薛哲的國民隊友洛克助陣，戰力依舊堅強。

薛哲才因手指骨折宣布不打經典賽，2天後，洛克點頭出征。但其實薛哲退出前，30歲的洛克早已受邀參賽，他自2013年上大聯盟後，逐漸證明自己是國聯強投之一，生涯防禦率僅3.01，在至少吃500局的大聯盟投手中排名第8；去年也繳出生涯單季新高的210局，戰績16勝10敗、防禦率2.83。

過去3屆經典賽，前2屆是日本稱霸，上屆是多明尼加封王，美國隊僅2009年晉級4強，今年力拚首冠，雖道奇昨指出王牌克蕭可能不參戰、終結者簡森早已拒賽，先發投手仍有洛克、亞契、史卓曼、達菲等人共組輪值，並繼續爭取更強陣容。

由於經典賽有受傷風險，部分球團不願讓選手參加，但國民大力支持，洛克將與隊友墨菲一起代表美國隊出征，後援投手培瑞茲則披上墨西哥戰袍。