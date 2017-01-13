王、曹覓東家 可望受邀大聯盟春訓

曹錦輝台東自主訓練。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓2月中旬開跑，台將目前確定有陳偉殷、李振昌、胡智為、張進德參加，去年在大聯盟出賽的王建民、曹錦輝也有望受邀春訓，兩人持續接洽新球隊，建仔已回佛州棒球學校繼續受訓，小曹則在台東自主訓練。

建仔確定不投經典賽，全力備戰新球季，上週返美後，現已重回棒球學校。在新東家確定前，他能做的就是持續強化並準備好自己，只希望能有再登上大聯盟的機會。

包括建仔在內，目前自由球員市場尚未簽約的後援右投逾30人，去年球季和建仔並肩作戰、也競爭牛棚位置的皇家隊友，包括基伊、霍契佛、前誠泰洋投彼得，同樣也在等待新合約。

至於曹錦輝，日前一度傳出道奇再開小聯盟合約給他，並邀請參加大聯盟春訓，不過，據知情人士表示，這並非正確資訊，但他確實很努力調整狀況，且手傷已無礙，仍盼朝大聯盟發展。

王、曹皆有望再獲附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約，王維中所屬釀酒人尚未公布春訓名單，但他也有機會入列，順利的話，台灣球員參與春訓人數將創歷年之最，前次最多的是2014年的5名台將。