魏少大三元拼圖 差5隊完全制霸

雷霆魏斯布魯克（右一）昨拿下本季第18次大三元，也是魏少生涯對灰熊的第一次。（歐新社）

本季第18次大三元 對灰熊首次

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆昨靠著魏斯布魯克繳出24分、12助攻、13籃板的本季第18次大三元，在主場以103：95逐退灰熊拿下3連勝，這也是魏少生涯首次對灰熊打出大三元。

上次客場交鋒，雷霆以34分之差遭到灰熊痛宰，此役回到自家地盤，首節就打出28：22攻勢，之後儘管從雙位數優勢，在末節被追到剩2分，始終未讓對手越雷池一步。

魏斯布魯克也用大三元報了一箭之仇，因為上回對灰熊他1次助攻都沒傳成，如今聯盟其他29隊，只剩下爵士、馬刺、公牛、黃蜂、騎士還沒成為被他刷數據的苦主，其中爵士、馬刺最頑強，先前對戰27次，都能保住名聲。

未遭魏少「大三元」荼毒的幸運兒

已平去年紀錄 戰績卻未提昇

儘管賽季還不到一半，魏少就已追平上季自己締造的大三元次數，但本季雷霆在他奪大三元時，只取得15勝3敗，不如前2個球季加總的33勝3敗。

主帥唐納文語重心長地表示，漂亮的數字無法反映戰績，「魏斯布魯克那些數據也得靠團隊努力才能達成，他的助攻要別人投進才算數，因為有亞當斯、坎特幫忙擋人，他才能得分。」

至於以11次大三元緊追在後的火箭哈登，昨對灰狼雖然再度繳出33分、12助攻、6籃板，仍遭對手以119：105痛擊，9連勝告一段落，不過火箭在前40場取得31勝9敗，已追平隊史1993-94及1996-97年球季最佳紀錄。