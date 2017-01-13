今續壁上觀 豪小子拜早年

NBA公開農曆新年賀歲短片，林書豪（左）和柯瑞合體向球迷拜年。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網今在主場出戰鵜鶘，球團昨已宣布林書豪繼續高掛免戰牌，不過將連續缺陣8場的豪小子還是攻佔媒體版面，NBA公布一系列慶祝農曆新年的活動訊息，林書豪也在1支以「Secret Envelope（神秘信封）」為主題的賀歲短片中，與柯瑞、哈登、A.戴維斯等人化身「紙娃娃」亮相。

這是NBA第6度為農曆新年舉辦活動，預期將會在1月27日（除夕）至2月12日的17天內，在大中華地區放送破紀錄的全部30隊60場賽事，台灣包括緯來、FOX、愛爾達都是轉播單位。

除此之外，勇士、火箭、暴龍及巫師都會穿上中文球衣亮相，包括林書豪效力的籃網等9隊，也會在主場進行農曆新年慶祝活動，其中在2月4日火箭對公牛的比賽中，姚明的11號球衣更將在中場時間進行退役儀式，緩緩升上豐田中心的穹頂。