綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝

台東綺麗珊瑚奪得隊史首座冠軍，全隊灑水慶祝。（記者廖耀東攝）

增菘瑋5局飆6K 挨雙轟

〔記者吳清正／台中報導〕增菘瑋重返職棒前的最後一戰，在台灣成棒經典賽冠軍戰先發5局失4分，率台東綺麗珊瑚以7：5擊敗台電，贏得隊史第一個正式錦標賽冠軍，並用勝投為業餘生涯劃下完美句點。

投手王政浩4天內投了12局、共218球，獲選大會MVP。（記者廖耀東攝）

MVP王政浩 4天投218球

綺麗珊瑚王政浩週一對台中運動家先發8局、138球拿勝投，昨再投最後4局、80球，只被擊出2支安打失1分，投出7次三振，獲選最有價值球員。

增菘瑋被擊出6支安打，投出6次三振、2次四壞球。前兩局直球球速大都維持在140公里以上，最快145公里，第3局起球速下滑，3局上140公里的直球被余宗翰轟出2分砲，第5局123公里的偏低變化球被蕭帛庭撈出陽春彈，以3：4落後。

綺麗珊瑚不斷追分，5局下簡富智靠失誤上壘，林和、林椲紘和陳誌祥安打各得1分，以6：4超前，增菘瑋取得勝投資格。

台東綺麗珊瑚先發投手增菘瑋以冠軍戰勝投，告別業餘棒壇。（記者廖耀東攝）

增菘瑋表示，沒想過在綺麗珊瑚的最後一場比賽會是冠軍戰先發，雖毫無保留全力去投，但還是有些球沒有掌握好，不過，隊友表現非常好，讓他可以安心投球，這一勝是隊友的功勞，能和大家一起贏得隊史首冠，真的非常感動。

增菘瑋16日將向富邦悍將報到，他表示，在業餘生涯的完美句點之後，又是一個新階段的開始，將把這一年來在綺麗珊瑚學到的表現出來，讓大家看到他的進步。

綺麗珊瑚共擊出15支安打，增鈺傑、林和、陳誌祥各敲出3安，林椲紘2安打、2打點，增鈺傑連3場都演出猛打賞，打擊率0.629。