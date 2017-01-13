棄棒4年王政浩 明向台灣隊報到

台東綺麗珊瑚投手王政浩遞補進經典賽台灣隊名單。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕曾因手傷離開棒球界4年的台東綺麗珊瑚「阿牛」王政浩，在台灣成棒經典賽表現優異，不但獲得最有價值球員，也遞補進經典賽名單，將於14日向台灣隊報到。

王政浩週一對台中運動家先發8局拿下勝投，只被擊出4支安打，失3分、1分責失，還飆出10次三振，昨冠軍戰又後援4局拿下救援成功。

台灣隊在王政浩先發時特地到場觀察，當時就決定把他補進台灣隊，昨比賽結束後正式通知他。王政浩表示，高中畢業後已9年沒有進過台灣隊，真的非常開心，也證明自己的堅持沒有錯。

王政浩就讀台中高農時就受矚目，但高三時右手肘韌帶斷裂，大一時動了手肘韌帶重建手術，當時萬念俱灰，覺得已不可能再投球，於是退學去當兵，退伍後當搬運工度日。

王政浩表示，當時家人和朋友都鼓勵他再回到球場試試看，於是他加入家鄉台東的綺麗珊瑚，因為太久沒投球，跟著球隊練了1年才開始逐漸可上場，感謝總教練謝承勳願意等他，這次雖然在4天內投了12局，手臂有些疲勞，還是靠意志力撐下來，終於幫球隊拿下冠軍，也算是報恩。