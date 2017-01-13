當富人或獅將 阿福：薪水非要因

統一和富邦都對陽建福提出合約，阿福表示週一前會決定。（資料照，記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台中報導〕富邦悍將和統一獅都想網羅陽建福，是否有固定出賽的機會，是他選隊的考慮重點，將在1月16日前做出最後決定。

「去年都沒有球隊找我，一度很擔心從此沒有球可以打了，一直到5月才加盟日本獨立聯盟。」陽建福說：「今年富邦和統一都提出合約，雖然讓我難以抉擇，有點傷腦筋，但想起去年的情形，覺得自己還滿幸運的。」

陽建福表示，薪水不是去哪一隊的決定因素，他要的是有固定出賽機會，可以投出成績，才有延續棒球生命的機會，近日來一直和家人、經紀公司討論，也不能讓球隊等太久，1月16日富邦開訓之前就會決定。

陽建福去年在日本獨立聯盟表現出色，球速也投到147公里，他表示，在獨立聯盟先發、後援都投過，重返職棒後，只要有上場機會，都會全力以赴。