互破大戰 張凱貞強壓逆轉

澳網會外賽，張凱貞3盤逆轉過頭關。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單會外賽首輪，世界排名114的準壽星張凱貞上演3盤逆轉秀，1：6、6：1、6：2氣走奧地利哈絲，再贏2場就躋身會內賽。

今天將歡度26歲生日的張凱貞，第2輪將遭遇世界排名150的烏茲別克女將莎莉波娃，去年宿州首輪相逢，張凱貞曾贏球最後封后，她說，「對方球風快速且平擊居多，我得發揮擅長的節奏和打法，避免給自己無謂壓力。」

昨面對世界排名155的哈絲，張凱貞強轟4記愛司，雖也有6次雙誤，但瑕不掩瑜，全場逼出多達20個破發點，搶下其中7個，包括最後第8局再見破發。此役張凱貞起伏稍大，開賽保發後陷入亂流，意外連掉6局讓出首盤；所幸她及時回穩，次盤重整旗鼓，連保帶破同樣連下6局，扳回一城。

決勝盤雙方歷經「互破大戰」，張凱貞展現後勁後來居上，她說，「我堅持到底不斷施壓，她可能急了吧。」