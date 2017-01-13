來去夏威夷 小潘夢想成真

台灣好手潘政琮今年初登場，預計週五在美巡新力公開賽亮相。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽本週繼續在夏威夷進行，從茂宜島移師歐胡島，舉辦總獎金600萬美元（約1億9171萬台幣）的新力公開賽，這也是台灣好手潘政琮新年度首次登場。

潘政琮去年底結婚後有賢內助陪同參賽，心裡更踏實，對比賽也充滿期待。他說：「回想去年此時在巴拿馬，我告訴自己明年此時要在夏威夷，現在站在這裡，只想繼續把事情做好。」他將在台灣時間今天上午7時20分與宮里藍的哥哥宮里優作、阿根廷卡巴羅同組出發。

新力公開賽已有52年歷史，一直在球道總長7125碼的Waialae俱樂部舉行，球道狹窄是最大特色。根據美巡賽自2003年起的統計，到去年為止，選手在這座球場上球道率只有51.1％，是美巡賽場地球道狹窄排名第2。本週精準的控球會比打得遠來得更重要。

最受矚目的包括日本名將松山英樹，美國好手史畢斯和J.渥克。松山英樹上一場獲得第2名，最近6次出賽不是第1就是第2，拿了4場冠軍。

史畢斯則希望延續上週在SBS冠軍賽中最後1回合65桿的好手感，他說：「這座球場的開球落點較窄，必須把失誤降到最低，這樣的比賽對我很有利。」