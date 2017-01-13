HBL／南湖逆轉東山 對廖總的最高敬意

南湖高中林仕軒全場攻下16分。（記者黃志源攝）

南湖高中林梓峰（右）背後傳球助攻。（記者黃志源攝）

克服最多落後15分

〔記者林岳甫／高雄報導〕「雙林」林仕軒、林梓峰昨率南湖高中克服最多15分落後，以83：70逆轉打敗由前主帥「螞蟻」廖覎鋕領軍的東山高中。

廖覎鋕3年前因故離開南湖，隨即在東山另闢疆土，昨是首度在HBL舞台強碰前東家，使此役更具話題性，同時也是雙方能否奪8強的關鍵戰役。

在雙重壓力夾擊下，南湖上半場打來綁手綁腳，教練王灝宇認為，球員上半場過於求好心切，表現不及格，連簡單上籃都會莫名擺不進籃框。

其實，王灝宇在賽前也感到極大壓力，還喝提神飲料釋放壓力，畢竟他3年前接下帥位時，曾碰上許多帶隊的問題，直到上屆率隊摘下季軍創隊史最佳，如今又贏得關鍵勝利，他說：「證明我也帶得不錯，未來南湖會是我與王慶祝老師共同開創的新世代。」

雙林回報知遇之恩

林仕軒、林梓峰是廖覎鋕當年從南投埔里國中網羅至南湖的好手，林仕軒繳出16分、10籃板與8抄截「準大三元」成績，他明白當年來南湖只是個配角球員，此戰不只想贏球，更想證明自己已成為更好的球員。

林梓峰全場狂飆5顆三分球，攻下全隊最高26分，他當年曾想離開南湖，因家人反對而繼續待著，同樣透過此次贏球，證明自己的決定沒有錯。