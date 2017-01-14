三巨頭拔塞 勇士「星」情好

柯瑞（法新社）

明星賽票選 西部前9人霸占5席

杜蘭特（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯盟霸主勇士「三巨頭」發威，柯瑞、杜蘭特、K.湯普森聯手轟進72分，主場三分彈如雨下，最終以127：107拔掉底特律活塞，笑納3連勝。

K.湯普森（歐新社）

三人飆72分

柯瑞早退納涼

上半場雙方仍有拉鋸，勇士僅以60：58領先。易籃後，東道主火力全開，第3節41：19毀滅性攻勢拉開差距，一度領先24分，勝負提前底定；第4節兩隊改由板凳收拾殘局，最後勇士仍大勝20分。

此役勇士三分球29投15中，第3節就8球破網，由外而內徹底轟垮對手防線；活塞全場三分球28投僅6中，失溫外線手感形成下半場崩盤關鍵。

當家射手柯瑞上半場投進19分，勝券在握的勇士，第4節乾脆讓他提前休兵，總計繳出24分、6助攻、5抄截，但有8次失誤；杜蘭特貢獻25分、9助攻；K.湯普森三分球5投4中，也有23分。防守悍將D.格林雖僅得2分，卻有13助攻、9籃板、2阻攻的苦工數據。

勇士目前戰績34勝6負，勝率高達85％，持續笑傲東西岸。華麗球風也讓陣中球星人氣飆漲，剛出爐的明星賽第二階段票選中，柯瑞、杜蘭特躍居西部前2，目前得票最高前9人中，勇士更霸占5席，除了球迷熟悉的K.湯普森、D.格林，連表現普通的中鋒帕丘利亞，都跟著雞犬升天，上榜領先，D.格林笑說：「去年我很不爽，但今年真的很有趣。」