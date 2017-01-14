鄭景益︰翻譯到位 洋教練才能見效

球評鄭景益（右圖，資料照）

〔記者羅志朋／專題報導〕中職史上外籍教練來來去去，本土球員實質獲益多寡，師父領進門，修行在個人，藏在細節裡的魔鬼，球評鄭景益說︰「翻譯是最重要的！」

鄭景益在台灣大聯盟和中職打了10年球，美、日教練都遇過，他表示，不管球隊請哪國教練，最重要的角色是翻譯，因為即使兩人母語都是中文，口語交談都不可能百分百理解對方的意思，更何況是透過翻譯。

鄭景益說，棒球專業術語多，有時雙方溝通是一種「感覺」，翻譯要原汁原味將外籍教練的話傳達給球員並不容易，如果翻譯對棒球認知有限，掌握不到細節，球員很難真正了解外籍教練所表達的意思，成效自然打折扣。

過去鄭景益效力雷公，陣中美籍教練馬達佳一席話讓他印象深刻，馬達佳說︰「和美、日相比，台灣棒球起步較晚，還在青春期，要追上其他國家，必須創造屬於自己的棒球風格，如果只是學習模仿，很難超越。」

本土教練定期留洋

才是最實際的做法

鄭景益表示，外籍教練為中職帶來許多新觀念和訓練方式，不過以長遠眼光來看，各隊定期送本土教練到海外學習，充實本質學能，打造台式球風，走出自己的路，才是最實際的做法，「葉君璋曾在美國當教練，經過多年學習，回台擔任總教練，帶給球隊全新氣象，就是最佳例子。」