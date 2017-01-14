三分球旋風 颳進HBL 能仁叱吒12強

高苑工商昨三分球命中率僅16%，複賽首敗送給東山。圖左為洪楷傑。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕能仁家商目前在複賽階段場均三分球出手數高達31.3次，高居12隊之冠，且戰績4勝0敗，為A組唯一不敗之師；昨高苑工商以56：60敗給東山高中，正因全場三分球命中率不到20％，苦吞首敗，顯見若能展現極佳三分球能力，不僅能提振士氣，更能痛擊對手，反之則會陷入過多濫投，造成兵敗的慘劇。

HBL12強三分球出手數與命中率

能仁主帥：更盼近距離攻擊

能仁謝亞軒、高承恩與蘇志誠皆具備不錯投射能力，球隊靠著凶猛外圍火力得以突圍，昨也以65：57擊退青年高中，成為A組首支晉級8強隊伍。能仁主帥林正明認為，近年學生籃球確實受到NBA影響，球員似乎更愛投三分球，對球隊命中率有不少影響，他希望大夥能具備更穩定的中距離投射或禁區攻擊，畢竟越靠近籃框，才能有輕鬆得分的機會。

能仁蘇志誠（左）在罰球線附近持球伺機而動。（記者黃志源攝）

能仁謝亞軒前天對南山飆進6記三分球，昨對青年也進帳2顆。（記者黃志源攝）

高苑教練：防守為贏球之道

高苑複賽前3場場均三分球命中率逾40％，昨卻手感盡失，全場出手38次命中6球，命中率僅16％，教練廖楚翔（原名廖浚暉）表示，其實在複賽三分球表現出色有點出乎意料，強調學生籃球還是要重視防守，才是贏球的唯一方法。

3勝1敗的泰山高中較特別，他們三分球命中率倒數第2，教練廖文彬坦言，往後得加強後衛傳球流動的快速性，才能製造出更多外線空檔機會，希望增加外線投射比例，才能威脅更多球隊。昨面對光復高中，黑衫軍三分線出手31次命中10球，複賽首度命中率逾30％，最終就以105：62大勝。

身高劣勢 南湖勤練三分球

至於向來以快速球風為主軸的南湖高中，教練王顥宇希望球員利用三分球轟垮對手，平時練球即要求球員利用各式傳球跑戰術，重點是清一色皆採取中距離投射或是在三分線出手，希望藉此提高準度，克服球隊身高較矮的劣勢。