必備武器 高中射手「話」三分

泰山陳旻洋（右）認為自己的三分球準度有待磨練。（記者黃志源攝）

泰山陳旻洋：努力提昇命中率

我投三分球並沒有受到柯瑞的影響，因為我三分線其實還沒到這麼準，平時進攻較依賴中距離或是拋投，但為了備戰往後比賽，想提升進攻威脅性，平時有刻意勤練外線，只是練球都還滿準的，但現階段在比賽的命中率還很差，需要繼續加強。

三分球是能仁謝亞軒（右）的主要進攻武器。（記者黃志源攝）

能仁謝亞軒：有空檔不會放過

三分球確實是我的進攻武器，有空檔絕對會勇於出手，我應該也是隊上最準的，因為去年過年球隊辦三分球競賽，當時我領的紅包錢是最多。現階段除了團隊練投外，只要有機會我也會自主加練1、200顆外線跳投，畢竟我在隊上的定位就是射手，當然得勤練。

高苑田浩習慣切入突破，不會刻意搶投三分球。（記者黃志源攝）

高苑田浩：切入為主不搶投

三分球投射只是我進攻武器之一，我在場上還是比較會利用切入去破壞對手防線。不過，平時還是會進行外線的自主訓練，且沒有投進數量的限制，就是投到覺得很累再休息，現在對於自己外線能力滿有信心的，但不會刻意去搶投三分球，畢竟我是球員，教練告訴我該做什麼，我就好好完成任務就好。

（記者林岳甫整理）