愛投外線 馬怡鴻：恐忽略基本功
2017/01/14 06:00
球評馬怡鴻擔心球員過度依賴三分球，可能會忽略基本功，拉大與其他國家實力的差距。（記者黃志源攝）
近幾年高中籃球的三分球越投越多已成為趨勢，畢竟整體大家都將進攻速度打得很快，空間也拉得很大，各隊才能創造出更多投三分球的機會。
目前各隊皆偏好三分球投射，對於台灣籃球發展是好或壞還說不定，畢竟每支球隊教練會因為陣中球員的特色，量身打造合適的打法。
不過，往往會讓球員陷入一種只要有機會就嘗試砍三分球的迷思，反而缺少籃球運動該有的細膩合作，過度流於個人單打獨鬥，無法了解團隊作戰的重要性。
當台灣基層籃球都愛投外線，相對來說可能會忽略應有的基本功，對於未來出征國際賽場將帶來不利因素。畢竟亞洲甚至是國際列強，同樣都會具備高度與準度，而我們身材已是劣勢，若球員還無法透過戰術運用或展現更好的基本功，可能只會讓雙方實力差距更大。（球評馬怡鴻口述，記者林岳甫整理）
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