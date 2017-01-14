HBL》李家慷落淚自省 南山打趴強恕

南山李家慷走出前役低潮，昨攻下13分並砍進2顆三分球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕南山高中昨面對強恕高中不僅砍進9顆三分球，更逼迫對手發生30次失誤，以86：41大勝。目前A組僅4連勝能仁晉級，南山、泰山與青年誰能先闖進8強，有待今日所有對戰組合的結果而定。

南山主帥許時清強調，今日面對青年高中會步步為營，要全力將勝利收進口袋，等到確定取得8強門票，會繼續回學校閉門練球，修正在複賽所遇到的問題。

能仁確定晉8 南山今拚青年

南山隊長李家慷此役攻下13分並砍進2顆三分球，走出前役對上能仁全場14次出手僅中2，與提前犯滿畢業，坐在板凳上看著隊友輸球的低潮。

李家慷前晚還找教練詳談，試圖解決低迷的狀況，期間更流下男兒淚，他說：「會哭出來主要就是想釋放壓力，不會覺得不好意思。」

李家慷不僅主動找教練面談，無論輸球、贏球，還會親自與隊友召開檢討會，他說：「輸球須檢討，但贏球同樣也要檢討，希望讓大家知道彼此想法，大家就能朝正確道路邁進。」

隊長開檢討會 張鎮衙要傳承

李家慷在本屆奠定優良檢討會模式，下任隊長高二前鋒張鎮衙則表示，「我覺得這樣的討論很棒且有效果，未來會繼續下去。」

12強複賽今將進行最後一天小組賽，B組松山高中、高苑工商確定晉級，南湖高中、東山高中與東泰高中將搶奪最後1張晉級門票，避免在明日登場的外卡賽亮相。