HBL》面對殘酷 三民一哥悶當志工

三民家商無緣前進高雄巨蛋，一哥陶俊在停車場擔任志工，坦言感覺很悶。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕三民家商無緣前進高雄巨蛋打12強複賽，陣中高三球員也沒閒著，在場外擔任志工，頭號球星陶俊認真幫忙做停車引導工作，但看見諸多球隊能繼續朝夢想前進，仍會感到很悶。

陶俊進入三民即獲得登錄機會，無奈高二因右手掌骨裂無緣HBL舞台，經歷長時間養傷後，升上高三更身穿象徵三民一哥的7號球衣，無奈預賽苦吞3連敗，高中生涯劃上句點，他說：「現在想起預賽所發生的事情，還是充滿後悔，但真的不能改變什麼了，也體認到原來真的沒有比賽可以打的殘酷。」

在複賽開打前夕，三民教練謝玉娟告知多位高三球員得到高雄巨蛋做志工，陶俊欣然接受這項任務，但看見其他球隊在巨蛋裡頭拚戰或在場館外做熱身，仍感到很悶，所以分配工作地點時，他希望能離球場越遠越好。

有了這回無緣複賽的慘痛教訓，陶俊即使短時間內難以忘懷，仍不輕易放棄籃球夢，上大學將繼續打球，也會比過去更珍惜比賽機會，享受在場上揮灑汗水的快感。