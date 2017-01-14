《澳網籤表出爐》次輪遇球王 盧彥勳沒在怕

盧彥勳第12度角逐澳網，首輪將對上會外賽晉級選手。 （資料照，記者黃志源攝）

9年前曾擊敗穆雷

世界球王穆雷可能再度與盧彥勳交手。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽籤表出爐，世界排名61的盧彥勳即使次輪可能強碰世界球王「英國希望」穆雷，仍無懼色，畢竟早在2008年北京奧運，他曾以直落2爆冷扳倒穆雷。

這是盧彥勳生涯第12度角逐澳網，首輪籤運還不錯，對上會外賽晉級選手，若順利過關，64強應與頭號種子穆雷狹路相逢，兩人過去交手5回，盧彥勳1勝4負落下風。但球是圓的，盧彥勳若能拚出韌性與氣勢，屆時中央球場的沉重壓力，肯定落在穆雷肩上。

京奧男單首輪，盧彥勳以7：6（7：5）、6：4淘汰當時奪金熱門的穆雷， 儘管之後4度過招，包括2013年印地安泉、溫布頓、15年倫敦女王盃、去年溫布頓，盧彥勳未再爆驚奇，但堅持到底的精神，仍讓球迷留下深刻印象。

張凱貞會外賽止步

女單方面，謝淑薇首戰世界排名144的義大利女將柯娜普，若順利闖關恐將遭遇年終總決賽封后的斯洛伐克第6種子齊布可娃。

昨天過26歲生日的壽星張凱貞，則於女單會外次輪止步，7：5、1：6、5：7遭昔日手下敗將烏茲別克的莎莉波娃逆轉。

雙打我國至少5組人馬出擊，詹詠然／詹皓晴將排女雙第6種子，以及詹謹瑋／日本波形純理、老將莊佳容等，謝淑薇仍待遞補。男雙方面，則有盧彥勳／捷克維斯利 、楊宗樺／謝政鵬。