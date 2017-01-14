《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」

J.湯瑪斯第一回合打出59桿的驚人成績，成為最年輕加入「59俱樂部」的好手。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽新力公開賽第1回合出現驚人成績，週日剛贏得SBS冠中冠高球賽勝利的J.湯瑪斯，昨打出59桿，以3桿之差站上排頭。台灣好手潘政琮以71桿並列119名。

這是美巡賽史上第8次出現單回合5字頭桿數的紀錄，23歲的J.湯瑪斯也是繼蓋柏格、貝克、杜瓦、葛多斯、艾波比和佛瑞克之後，史上第7位、也是歷來最年輕加入「59俱樂部」的高手，其中佛瑞克曾打出58桿和59桿。

湯瑪斯從第10洞出發，首洞第2桿就靠短桿幸運進洞打下老鷹。雖然第11洞誤入沙坑吞柏忌，隨即從第13洞起，10洞抓回8隻小鳥，並在第9洞推進15呎老鷹，在標準桿70桿的Waialae俱樂部以低於標準桿11桿領先，改寫球場最低桿紀錄。

湯瑪斯說：「這個成績意義非凡，其實最後那個老鷹推桿我沒想那麼多，就專注在試著推進那個推桿上。我知道如果推進的話它對我的意義，那是我第一次面對可能打出59桿紀錄的推桿。」

美國選手史瓦佛打出62桿暫居第2，南非沙巴提尼則以63桿排第3。

較晚出發的潘政琮，開賽先抓到博蒂，但接下來幾度誤入沙坑，也在果嶺上出現3推桿，吞了3個柏忌，靠著最後一洞在第9洞抓鳥收尾。