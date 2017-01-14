中國京奧3金被追回 陳葦綾將遞補金牌

北京奧運舉重金、銀牌選手，都因藥檢未過被取消獎牌，台灣女將陳葦綾可望遞補金牌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際奧會（IOC）昨宣布追回2008年北京奧運中國3面女子舉重金牌，分別是75公斤級曹磊、69公斤級劉春紅和48公斤陳燮霞，由於48公斤級銀牌土耳其選手厄茲坎早於去年就因藥檢未過遭取消獎牌，原本獲得該級銅牌的台灣女將陳葦綾可望遞補金牌。

中國3女皆被驗出服用GHRP-2興奮劑，根據IOC去年最新的法令，只要任何國家有3名以上選手違反禁藥條例，該國將被處以禁賽1年處分，這代表中國隊恐將缺席今年4月的亞錦賽和11月世錦賽，過去哈薩克、俄羅斯和亞塞拜然等國都曾遭禁賽。

陳葦綾去年里約奧運負傷上陣拿下第七，讓她再度萌生退休念頭，如今有望遞補京奧金牌。體育署承諾，待國際奧會正式發函，陳葦綾原本獲頒500萬國光獎金也將補足至1200萬，只是遞補獎牌手續繁瑣，2012年倫敦奧運許淑淨銀牌遞補成金牌程序也還未走完。