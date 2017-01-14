李恩不貪功 在台銀尋解放

李恩（中）雖重返老東家，仍無法幫助台銀取勝。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕洋將李恩週一遭富邦勇士釋出，台銀立刻伸開雙臂網羅，僅隨隊練球一天，昨先發上陣攻下十三分、十七籃板，主帥許智超表示，割捨奈維爾是很艱難的決定，但球隊陷入六連敗，希望李恩加盟能帶來不同的氣象。

二一五公分的李恩第十一季就曾效力過台銀，日前被勇士無預警釋出，他表示，「當下很沮喪，林書緯、包提傑都是我兄弟，很享受和他們拚冠的感覺，但能在台銀延續籃球生涯，也是很棒的事情。」

前洋將奈維爾場均能轟下十九．七分和十四．六籃板，兩項數據皆優於李恩的十五分、十三籃板，但許總強調，李恩移動速動快、體能優異，較符合台銀的隊形，此外，勇士得分好手眾多，李恩屬於不貪功的球員，帳面數據自然不漂亮，但他在台銀能獲得解放。

週日李恩就將碰上老東家勇士，球迷戲稱此役為「復仇之戰」，李恩也開玩笑說，「走著瞧！碰上勇士一定要大爆發，只是我更希望今晚就能對決，這樣才有充足的體力，不然三連戰的最後一場才遇到，可能會太累。」