巨人陽經典動向 日韓媒緊迫盯人

陽岱鋼（取自產經新聞網站）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經典賽台灣隊28人名單將於23日選訓會議決定，甫與巨人簽約5年的陽岱鋼是否參賽，台、日、韓都矚目。

陽岱鋼前天開始到巨人球場訓練，日媒對他是否參加經典賽很好奇。陽岱鋼有意願，也表示當國手很光榮，但因剛轉隊，他慎重地說：「第1年非常重要，加上去年受傷，還要跟球隊及訓練員討論。」

台灣隊願等陽岱鋼點頭助陣，預賽同組勁敵南韓同樣關注他是否參賽，韓媒也有相關報導。

陽岱鋼自認是巨人「一年級生」，但恐怕是壓力最大的新生，一舉一動受到日媒注目，巨人官網首頁也是他與投手廖任磊的合照。

監督高橋由伸寄望陽岱鋼扛下1、3或5棒重任，陽岱鋼早早準備，透露去年12月在台灣就開始打擊，也期許本季完成遲未達標的單季3成打擊率，助隊奪冠。他還想向新隊友坂本勇人、阿部慎之助、龜井義行等人學習，強化打擊。

經巨人二度召開記者會迎接陽岱鋼後，日媒Full-Count也對台灣關注旅日選手的熱情感興趣，專文提及陽岱鋼在台極具人氣，台灣與西武關係密切也關鍵，包括郭俊麟入選經典賽、西武連2年辦「台灣日」、與統一「雙獅會」都展現台日職友好。

另外，在台灣隊集訓的樂天隊宋家豪，昨進牛棚練投感覺不錯，預定22日赴日，先於仙台自主訓練1週，30日再投入沖繩春訓。