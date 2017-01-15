王柏融旅外夢 洪總鼓勵去追

桃猿教頭洪一中（見圖）正面看待王柏融挑戰旅外的夢想。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕去年完成單季200安、打擊率突破4成，今年的「王柏融2.0」備受各界期待，他也希望突破自我，有朝一日完成旅外夢；桃猿隊總教練洪一中對王柏融一向疼愛有加，也鼓勵他只要有機會，就去外面挑戰看看。

對王柏融來說，在新球季如何維持成績甚至突破，都是挑戰和考驗。洪總對子弟兵有信心，「王柏融去年打得太好，今年對手一定對他有所研究，但只要有實力，就還是能有所發揮，連兩年創紀錄雖有難度，還是有可能的。」

洪總對王柏融旅外也抱持開放想法，認為旅外路雖不易，但有機會就可以嘗試，「有柏融在這支球隊很幸運，但只要外面有機會，我會鼓勵他去試試看。」

王柏融對於旅外一直躍躍欲試，合約敲定前，他也說過希望合約當中帶有旅外條款，最終的5年大約雖沒有特別設定旅外條款，但球團方保持開放，領隊劉玠廷曾提出符合聯盟規章、球員意願和球團期待3點條件，只要有好的機會，猿隊都願意談。