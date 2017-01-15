阿飛好「薪」情 球具照用二手貨

林承飛才19歲就從加盟時的月薪5萬增為16萬元，明年還想挑戰月薪20萬元。（記者黃志源攝）

除了「大王」王柏融的薪情好，桃猿內野手「阿飛」林承飛才19歲就從加盟時的月薪5萬，今年增為16萬元，漲幅超過200%。更難能可貴的是，林承飛很節省，除了多添一輛國產車代步外，釘鞋、手套還是拿學長用過的。

月薪5萬→16萬 明年拚20萬

林承飛說，2015年季中剛進球隊的月薪是5萬元，去年調到7萬元，進職棒才1年半就拿到這樣的薪水，代表球隊的肯定，沒拿到20萬元不但不會失望，反而因為調幅在預期之內，覺得沒有什麼壓力，而且很有成就感，今年會交出更好的成績，明年再挑戰月薪20萬元級。

年紀輕輕就月入10多萬，林承飛仍不改節省本色，繼續用學長們的舊球具。其實像贊助桃猿的運動品牌，有時都會免費提供球員用品，但林承飛都沒拿過，私下就說過，「那些東西都還可以用，為什麼要拿新的？」

林承飛也未接受不少運動品牌的簽約邀約，他只想把球打好，認為去年各方面都還不夠穩定，開季無法完全融入比賽，季中雖趨於穩定，球季後段卻體能下滑，季後回母校平鎮高中自主訓練，特別加強體能與重量訓練，「我不會去想長打，先求降低三振率。」更希望今年能打滿120場。

挑戰2年級壓力 目標金手套

大聯盟經常出現新人球季超優、第2年嚴重下滑的「二年級症」，林承飛不諱言，第2年一定會有壓力，但他喜歡挑戰壓力，今年春訓與教練蔡昱詳、曾豪駒討論後，開出不少訓練菜單，希望改善去年的不足，目標是挑戰游擊手金手套。（記者徐正揚、倪婉君）