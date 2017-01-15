滿分新人 劉昱言搶5號先發

菜鳥投手劉昱言有機會搶下Lamigo桃猿第5號先發。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕春訓開工首日，猿隊總教練洪一中就透露今年球季可能的先發新面孔，開季後除了3洋投、左投王溢正，去年選秀會才加盟的新同學劉昱言，今年有機會搶下猿隊一直懸缺的第5號先發之職。

猿隊這兩年春訓，教練團嘗試過不少投手以先發調整，但都難以勝任第5號先發之職，新人劉昱言去年加盟後就備受看好，洪總昨首度提到讓他擔綱先發的構想。

去年劉昱言生涯初先發面對義大（現富邦悍將），繳出5局7次三振失2分佳績，最後雖吞敗投，但投球內容令教練團有所好評，冬盟時劉昱言投球內容也不差，洪總認為他的協調性好，技術層面、心理素質和態度也都滿分，看好他今年以新人之姿進入輪值。

劉昱言去年底迎接職涯首次秋訓，體能訓練量大，讓他直呼有幫助。冬盟時劉昱言以先發投手做調整，也藉機請教獅隊前輩羅錦龍，調整自己開賽之初容易不穩的缺失。

劉昱言說，教練既給機會，自己也要把握住，有信心開季一軍並拿到先發資格，但還是要看春訓後教練團評價，自己會好好加油。