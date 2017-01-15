10年不見因「猿」際會 杉山教練等英傑

10年前曾加入樂天金鷹的林英傑今年改披猿袍，預計明天報到。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿本季新聘杉山賢人擔任二軍投手教練，他曾在2006-09年擔任樂天金鷹一軍投手教練，很期待與林英傑再續前緣。

桃猿新任二軍投教杉山賢人（見圖），曾在2006-09年擔任日職樂天隊投手教練，將和新加盟的林英傑再續前緣。（記者徐正揚攝）

杉山賢人是1992年奧運日本隊國手，隔年進軍日職加盟西武，一舉拿下太平洋聯盟新人王，後來因為受傷影響表現，2001年季後退休轉任教練，得知林英傑將於16日報到非常開心，「我已經10年沒見到英傑了，很想看看他現在的狀況。」

杉山向猿隊自我介紹時強調「我今年48歲，但心境比大家還年輕，往後請多多指教」，他表示，透過羅德監督伊東勤的推薦，決定來台加入猿隊教練團，「以前在西武，伊東勤跟我很好，他問我要不要來台灣看看，我很相信他，所以就來了。」

除了新面孔，教練團也多了熟面孔，曾效力3年的投手林敬民回鍋擔任二軍助理投手教練。林敬民在2013年季後被釋出，因為還想繼續打球，再回新北市成棒隊。

林敬民指出，再回業餘的這3年，除了在新北市當球員，還回大學母隊輔仁大學指導學弟，深刻體會球員與教練的不同，「球隊跟以前最大的不同，應該是年輕球員多了很多，感覺跟大學球隊很像，非常有活力。」

總教練洪一中表示，當初林敬民要被釋出時，球團就想讓他轉任教練，因為他想繼續打球就沒勉強，「當時他是少數有碩士學位的球員，很認真也很有頭腦，把以前的球員找回來當教練，在國外球隊很常見，也是好事。」