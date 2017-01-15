富邦明開訓 估年前「薪」定

富邦已談定8成球員薪水，剩林益全等大咖球星還未達成共識。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將明天將在高雄燕巢球場開訓，不過陣中部分主將「薪」情未定，確定不會在開訓前公布球員薪資。

1月中職4隊陸續開訓，不過，除了Lamigo桃猿公布主力球員調薪狀況，其他3隊仍靜悄悄，日前統一獅領隊蘇泰安曾表示，要等全隊球員薪水都談妥才會一併公布，富邦和中信兄弟狀況差不多，也有可能分批公布。

富邦球團總監陳俊池表示，已完成8成以上球員談薪，幾名主將包括林益全、高國輝、胡金龍還未談妥，和他們的經紀人針對幾種方案討論過，已有方向，希望農曆過年前能談完。

富邦接手義大，同時向義联集團租借燕巢球場兩年，做為訓練基地，春訓期間富邦將在此操兵。陳俊池透露，富邦花不少錢整修燕巢球場，目前有主、副球場各1座，另有牛棚、打擊練習場、體能訓練場，佔地5000坪，歡迎球迷來看球隊春訓。

另外，剛在成棒經典賽幫助台東綺麗珊瑚奪冠的右投增菘瑋，確定加盟富邦，開訓當天將披上藍衫，和3名外籍客座教練一同現身；目前郭泓志正在美國費雪中心自主訓練，富邦也考慮網羅，只是近期陽建福被統一獅「攔胡」，新球季郭泓志將效力哪一隊仍是未知數。