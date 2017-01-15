金門馬拉松 「玉兔女神」拚衛冕

金門馬拉松分為兩天舉行，昨天休閒組率先開跑。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／金門報導〕金門馬拉松今年邁入第10年，首創兩天賽事，分為休閒組、競賽組。休閒組於昨上午8點鳴槍出發（見圖，記者卓佳萍攝），11.2公里與5公里組吸引1.7萬人參賽；全程、半程馬拉松賽事則於今天開跑，總人數達2.2萬人，寫下歷年新高。

菁英組由里約奧運國手何盡平、陳宇璿領銜，去年女子半馬組冠軍「玉兔女神」游雅君也前來尋求衛冕。金門馬拉松今年首創休閒組與競賽組分兩天舉行，菁英跑者今可避開人擠人，享受更寬闊賽道。

金門馬拉松推廣邁入第10年，在地路跑風氣逐年上升，金門5個城鎮烈嶼鄉、金沙、金寧等，去年底也加入舉辦路跑的行列，每隔兩個月舉辦一場半馬；其中烈嶼鄉（小金門）更是首度舉行路跑賽事，沒有交管壓力，民眾開心完賽。