新力公開賽》 J.湯瑪斯36洞123桿 創美巡新低

潘政琮（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕在夏威夷舉行的美巡賽新力公開賽，昨天打完第2回合，美國選手J.湯瑪斯靠著最後一洞的老鷹，以64桿完賽，總計123桿，改寫美巡賽36洞最低桿紀錄，並以5桿之差領先。

潘政琮未進決賽 轉往加州備戰

台灣好手潘政琮這回合以68桿完賽，總計139桿，未能跨過晉級門檻。第2回合賽事，潘政琮在第3洞因果嶺3推桿吞下唯一的柏忌，後續他賺回3隻小鳥，以低於標準桿2桿的68桿完賽，總計139桿。晉級標準最後落在低於標準桿3桿的137桿。小潘接下來將轉往加州，參加下週的CareerBuilder挑戰賽。

場上的領先者仍是J.湯瑪斯，繼前天打出59桿後，昨天他賺進1鷹、7鳥、3柏忌的64桿，總計低於標準桿17桿；他兩回合總計123桿，改寫了美巡賽88年來，36洞最低桿紀錄。

J.湯瑪斯賽後表示：「這很酷，跟前一天一樣，任何時候能在紀錄上留名都是了不起的事，我直到打完比賽才知道改寫了紀錄。」

原紀錄124桿有3人完成，包括2009年的培瑞茲（Pat Perez，鮑伯霍伯菁英賽）、2011年的湯姆斯（David Toms，Crowne Plaza邀請賽）和2015年球王戴伊（Jason Day，BMW錦標賽）。

目前成績最接近的是伍德蘭，昨天他也打出64桿，以總計低於標準桿12桿的128桿居次。

美國好手Z.強森這回合打出全場最佳的61桿，兩回合總計130桿，和英格蘭羅斯、美國史瓦佛並列第3。