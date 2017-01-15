彭政閔合約 3日內見真章

中信兄弟彭政閔在去年的台灣大賽表現不俗。

（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「恰恰」彭政閔結束海外自主訓練，前天返台，何時「約」定中信兄弟？雖然恰恰和領隊楊培宏都表示還在談，不過，合約有機會在本週敲定，可望續披黃衫。

本週三兄弟開訓，近期恰恰經紀人與楊培宏將碰面談合約，雙方就合約細節進行討論，球員加教練5年以上長約，至少2年球員合約，平均月薪破80萬應可確定，只是球員約年限多長仍需協商，能否在開訓當天敲定，給恰恰和象迷一個大禮，備受矚目，恰恰說，「我剛返台，合約部分交給經紀公司處理。」

至少2年球員約 月薪破80萬

5年前311震災台日義賽，當時恰恰擔任中職代表隊隊長，領軍出征，今年2月底台日職棒對抗賽，聯盟有意讓恰恰再以中職聯隊隊長身分赴日比賽，不過，他還沒確定是否參賽。

恰恰表示，他沒打過亞職大賽，如果能再度代表中職出賽，這是榮耀，感覺滿不錯的，不過他仍希望做好準備，再視當時調整狀況而定，若有機會，希望能以最佳狀態參賽。

恰恰說，「和311震災台日義賽相較，今年台日職棒對抗賽，日本隊準備要打經典賽，一定會比我們做更多更充足的準備，如果我有打，會和5年前一樣全力以赴。」

對於日前台日賽「商務艙事件」引發爭議，恰恰認為，相信每位球員都想要有公平待遇，但他不希望球迷去怪罪哪一名球員，也不要再做其他猜測，把焦點放在比賽上，讓事件就此落幕。