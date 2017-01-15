美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來

彭政閔已完成芝加哥自主訓練，獲益良多，左為教練Mike Ryan。 （資料照，彭政閔經紀公司提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕結束為期一週的海外自主訓練，「恰恰」彭政閔收穫滿囊，他說，「原本以為日本訓練已經很細了，沒想到美國更細，有機會的話，希望可以再去。」

恰恰3日啟程前往芝加哥「Fastball」訓練中心，這是他首度嘗試海外自主訓練，課程以每小時計費，每天訓練2至4小時，指導教練Mike Ryan和台灣有一段「淵源」，他的小兒子Jack Ryan前年曾來台灣參加U12世界盃棒球賽。

恰恰透露，前年Jack代表U12美國隊來台比賽，為左打、第2棒，曾對日本擊出3分全壘打。那一年U12決賽，美國以7：2擊敗台灣奪冠，Jack也開轟，拿下大會明星外野手獎。

一年多前王建民赴渥爾佛斯棒球學校「改造」，東山再起的故事激勵人心，恰恰受訓的「Fastball」訓練中心，兩者有些類似，學員橫跨少棒到職業選手，同樣運用許多不同器材和訓練方法，恰恰直呼大開眼界，他說，「此行最主要就是想吸收不一樣的訓練方式。」

恰恰表示，Mike教練會告訴他原理，例如這個課程做這樣的訓練，會得到什麼樣的效果，還會分析打每一顆球的想法，課程十分細膩，「日本訓練已經很細了，沒想到美國更細。」恰恰說，課程結束進行檢測，他擊球的飛行角度和力量延伸，都比第一天好很多，效果不錯。

一週課程恰恰覺得有些意猶未盡，他特別在美國訂購多種儀器和輔助器材，之後將空運回台，恰恰在國內就可按照Mike所開的訓練菜單來做，雖所費不貲，但恰恰說，「這樣也算投資自己，值得。」