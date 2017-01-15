哈波、阿里耶塔續約1年 拚明年自由身價

哈波（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕為避免薪資仲裁，大聯盟各隊趕在昨天最後期限前，和球員簽新約，國民和「強打少年」哈波簽下1年1362.5萬美元（約4.37億台幣）、小熊和阿里耶塔簽下1年1563.75萬美元（約4.98億台幣）的合約，兩人明年季後將為自由球員。

阿里耶塔（資料照，法新社）

避免仲裁 2人均大幅加薪

哈波前年打擊率0.330、42轟、99打點，拿下國聯年度MVP，去年僅繳出打擊率0.234、24轟、86打點。即使表現下滑，國民仍與哈波達成協議，年薪從500萬美元漲到1362.5萬美元。

由於哈波年僅25歲，明年季後他將成為自由球員，在經紀人波拉斯操盤下，有機會尋求一張總額逾3億、上看4億美元的超大合約。

阿里耶塔是前年國聯塞揚獎得主，去年投出18勝，幫助小熊拿下暌違108年的世界大賽冠軍，年薪從1070萬美元加到1563.75萬美元。明年球季結束，阿里耶塔同樣可望投身自由市場，並爭取一張大約。

此外，25歲的洛磯明星三壘手艾倫納多，近兩年蟬聯國聯全壘打和打點雙冠王，且連續拿下4屆三壘金手套，簽下2年2950萬美元（約9.41億台幣）的合約，2019年球季結束，將取得自由球員資格。