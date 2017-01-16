連拚2場快抽筋 東泰首度晉8強

東泰高中在外卡激戰擊敗青年高中，挺進HBL8強。（記者黃志源攝）

心理輔導奏效 教練飆淚

〔記者林岳甫／高雄報導〕東泰高中昨在外卡戰先以85：72擊敗光復高中；休息不到3小時又以61：58扳倒上屆第5青年高中，首度進軍HBL男子甲級8強。

東泰主帥高丁國柱2014年率屏東高中奪下亞軍，隨後離鄉背井來到新竹執掌兵符，歷經2屆失敗，此次一舉殺入8強。看見子弟兵撐過所有不利因素，再寫校史新頁後，賽後還流下男兒淚，他表示，這場全靠球員努力打下來，即使大家都瀕臨抽筋，仍堅持到最後將比賽贏下。

高丁國柱每晚都花2小時與子弟兵看影片備戰，但首戰不敵東山高中後，他發現大夥並非技術不如人，而是心理素質較差，他說：「在高雄看影片大概只有半小時，其他時間都與球員分享打球經驗與人生道理，希望建立他們的信心。」

高丁國柱的心理輔導確實有效，首席大將戚本璿透露，「聽到教練一直高談闊論，不知道為什麼就突然變得很想要贏球。」

戚本璿帶傷上 感謝家人挺

戚本璿日前弄傷左腳踝，仍不願輕言掛起免戰牌，昨與光復一戰繳出17分、9籃板，對上青年更打滿40分鐘，繳出10分與7籃板，他說：「我腳趾、小腿與大腿都快要抽筋了，但為了拚進8強一切苦都值得。」

來自花蓮的戚本璿當初在姑姑首肯下，才至東泰就讀延續籃球夢，複賽期間家人會透過通訊軟體幫他加油打氣，他說：「其實我這段期間真的很緊張，有時候還不知道要回什麼，現在終於可以說謝謝他們願意支持我。」

105學年男子甲級8強全數出爐，2月5日將與女子8強在新莊、板橋體育館兩地開戰，最終將產生4強名單。