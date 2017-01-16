視力矯正 陽耀勳嗆殺無赦

Lamigo陽耀勳（左）接受眼睛雷射手術，還在臉書留言要拚金手套。 右為詹智堯。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕陽耀勳和詹智堯昨現身大魯閣草衙道出席球迷會，面對猿隊今年外野的空前競爭，2人都要爭取先發並健康打滿整季，剛矯正視力的陽耀勳不忘提醒各隊打者：「不要再把球打來我這裡囉！」

陽耀勳因近視加散光，這幾年都戴眼鏡上場，守備時常受夜間照明影響判斷，上季失誤9次是外野手最多，由於進中職不滿2年失誤已達15次，4天前決定接受雷射手術，預計1週便可復元，還在臉書留言要拚金手套。

陽耀勳進猿隊第1年就想開刀，今年接受老婆建議，終於下決心根治，「之前我都戴隱形眼鏡上場，眼睛都會刺痛很不舒服，現在可以看得很清楚。」

陽耀勳去年雖有101安、17轟，但只出賽89場，今年首要目標是打滿整季，並降低三振率，當個稱職的第1棒，「去年季初得了流感，自己要為沒保持健康負責，雖然外野很競爭，還是要努力拚看看。」