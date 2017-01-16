棄投從打 陳敏賜「潛在競爭中」

Lamigo桃猿陳敏賜是隱藏版競爭者。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕桃猿隊的外野先發之爭，除了近幾年的主力外，去年才棄投從打、拿下二軍全壘打王的陳敏賜，也是潛在競爭者，他今年的目標就是拚上開季一軍。

陳敏賜在打擊練習時，背後架設揮棒速度測試儀，揮棒速度為148公里，擊出的球飛行速度為151公里。（記者徐正揚攝）

去年陳敏賜開季仍有投球紀錄，但不久就決定棄投從打，二軍出賽36場，14轟拿下全壘打王，一軍出賽14場，25打席就吞下10次三振。

陳敏賜打擊練習。（記者徐正揚攝）

陳敏賜說，去年剛轉打者，經驗和其他打者相比明顯不足，上場打擊時感覺對方投手都很清楚他只擅長打哪幾種球路，他自認去年沒有打好。但經過去年的經驗，今年對打擊更有信心，春訓和熱身賽表現對他來說都很重要，要盡力爭取一軍出賽。

陳敏賜身材高大、協調性佳，最近春訓打擊練習實測揮棒速度，他揮棒速度達148公里，全隊僅次於梁家榮。他笑說，雖然揮棒速度快，但也要打到球才行。