陳俊秀 減10公斤變輕盈

Lamigo桃猿馮健庭。（記者徐正揚攝）

馮健庭 先發二壘機率高

Lamigo桃猿陳俊秀減重後跑得輕盈。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕郭嚴文去年11月接受手術修復左肩關節唇，復健期至少需要半年，還不確定何時能歸隊，桃猿開幕戰先發二壘手將從春訓競爭產生，總教練洪一中看好守優於攻的新秀馮健庭。

洪總指出，二壘的備案人選很多，郭修延、郭永維、葉竹軒、翁克堯都有機會，但馮健庭去年在二軍、冬盟表現都不錯，雖然打擊能力較不理想，優先頂替郭嚴文的機率依舊很高，要看春訓的調整而定。

開季仍是先發一壘手的陳俊秀，前天提前加入春訓，他認為，反正也要自主訓練，乾脆跟著球隊練習，與去年季後最大的差別，是體重從最重時約110公斤降到約99公斤，明顯輕盈許多。

陳俊秀去年左腳踝內、外側韌帶都曾斷裂，為減輕腳與膝蓋的負擔決定減重，「其實沒有什麼秘訣，就是改變飲食習慣，不吃太油與油炸類食物，肉類以雞肉、魚肉為主，再多吃青菜，晚上7點以後就不吃。」