何盡平4連霸失利 重征福地找自信

何盡平（路跑協會提供）

〔記者卓佳萍／金門報導〕金門子弟何盡平昨以1小時11分11秒不敵肯亞選手穆圖亞，屈居第2，挑戰金門馬拉松半馬組4連霸失利，但他沒有氣餒，放眼3月初日本琵琶湖馬拉松，打算重返福地找回自我。

何盡平2015年在琵琶湖馬拉松跑出2小時17分42秒成績，打破個人最佳紀錄，並達標奧運，去年暑假結束巴西之旅後，因腳傷中斷練習，間接換了工作，暫代教練許績勝在台體大的訓練工作。

「現在看完學生訓練，自己才開始練。」何盡平表示，他與許績勝的訓練課表大同小異，只是現在時間變少了，重質不重量。

去年底台北馬拉松眼睜睜看著被蔣介文超車，何盡平表示，當然會有危機意識，他希望接下來多比賽找回感覺，並重建自信。

游雅君半馬3連后

「玉兔女神」游雅君以1小時20分28秒締造半馬3連后，進駐國訓練習的她今年目標是前進台北世大運，她將參加29日舉行的日本大阪半程馬拉松，挑戰1小時18分8秒參賽標準。